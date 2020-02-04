Москва, , 09:16 — REGNUM Сегодня, 4 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России и известного певца Полада Бюльбюль-оглы с 75-летием, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил яркий талант, вдохновенное творчество композитора, музыканта и артиста.

«Вы вносите весьма огромный вклад в плодотворного сотрудничества между двумя странами и народами», — подчеркнул Путин и пожелал Поладу Бюльбюль-оглы здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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