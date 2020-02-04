Якутск, , 09:12 — REGNUM Жители Верхневилюйского района Якутии решили оказать помощь дружественному китайскому городу Тунцзяну в провинции Хэйлунцзян, где в связи с угрозой распространения коронавируса возник дефицит медицинских масок, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Якутии.

В Тунцзян из Верхневилюйского улуса (района) отправят 10 тыс. медицинских масок. Такое решение было принято на общей планерке в администрации района. При этом в администрации подчеркнули: неснижаемый запас масок для местного населения в районе имеется, проблем нет.

Верхневилюйский район Якутии и китайский город Тунцзян провинции Хэйлунцзян сотрудничают с 2013 года. Они обмениваются опытом в таких сферах, как культура и спорт. В рамках подготовки к Играм Манчаары Тунцзян оснастил Верхневилюйск уличными тренажерами.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев получил обращение от руководства китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой оказать помощь с поставками медицинских масок. Глава Якутии поручил подготовить гуманитарный груз для отправки в соседнюю страну.