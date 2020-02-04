Ташкент, , 09:09 — REGNUM Всемирный банк выделил гранты на создание стратегии развития Ташкента с планом конкретных мер, сообщает 4 февраля издание «Подробно.uz».

Вопросы развития Ташкента обсудили первый заместитель хокима (мэра) города Даврон Хидоятов и эксперты Всемирного банка по урбанизации. Отмечается, что грант будет направлен на изучение особенностей развития Ташкента и консалтинг.

Работа по созданию стратегии будет также включать проведение семинаров по обучению сотрудников администрации Ташкента. Планируется, что итогом работы станут рекомендации Всемирному банку о выдаче кредита для развития города.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Ташкента планирует выделить в 2020 году $100 млн на благоустройство набережной реки Чирчик.

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