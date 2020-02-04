Частинский район, , 09:06 — REGNUM В Частинском районе Пермского края суд отменил два постановления районной администрации о реорганизации муниципальных детских садов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что МБДОУ «Центр развития ребенка — Бабкинский детский сад» и МБОУ «Рождественская основная общеобразовательная школа были присоединены к общеобразовательным школам. При этом чиновники не учли мнение местных жителей и органов госвласти Пермского края.

Суд первой инстанции признал незаконной реорганизацию сельских детских садов, указав на отсутствие социально-экономического обоснования реформы и нарушение права сельских жителей на территориальную доступность образования.

Последовала апелляция со стороны администрации Частинского района. Однако и Пермский краевой суд признал постановления чиновников незаконными и отменил их.