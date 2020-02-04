Москва, , 09:06 — REGNUM Председатель МКА, адвокат, телеведущая Виктория Данильченко сомневается в реальности инициативы по выплатам пособия для домохозяек, предложенной лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его слова о том, что ведение хозяйства и воспитание детей — это тоже труд, который должен оплачиваться не только в период декретного отпуска, она отметила:

«Тот факт, что наши законодатели обращают внимание на проблемы домохозяек и женщин с малолетними детьми, конечно, можно оценить только положительно. Но введение пособия в конкретно предложенном случае, на мой взгляд, неосуществимо. Кроме вопроса об источнике финансирования подобных выплат, возникает вопрос и о механизме их начисления.

Вероятно, что для их получения необходимо будет доказать, что ты ежедневно выполняешь работу по дому. Ведь отсутствие постоянной работы вовсе не означает, что женщина усиленно трудится дома. На мой взгляд, большее внимание здесь стоит уделить вопросу трудоустройства женщин с детьми и домохозяек. Ведь многие женщины сталкиваются с тем, что, выходя из декрета, им крайне сложно устроиться на работу.

Я не исключаю, что на законодательном уровне должны быть прописаны нормы поддержки работающих женщин, имеющих маленьких детей, например, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, содействие развитию гибких форм занятости и надомного труда, создание постоянных рабочих мест для трудоустройства одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, обеспечение повсеместно доступного дошкольного образования, в том числе и поддержка негосударственного сектора в этой сфере (оплата государством мест в частных детских садах). Думаю, такие меры возымеют гораздо больший эффект, нежели просто материальные выплаты».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о выплате пособий домохозяйкам намеревается внести в Госдуму лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, ведение хозяйства и воспитание детей — это тяжёлый, изнуряющий, монотонный труд. В ЛДПР даже обозначили примерную сумму выплат: первоначально она может составлять величину прожиточного минимума (12 130 рублей), а с увеличением числа детей в семье — индексироваться.

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