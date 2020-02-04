Москва, , 08:59 — REGNUM В России сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен, у них может появиться возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов. Об этом 4 февраля сообщается РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующий пункт содержится в рабочей версии законопроекта «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

В Министерстве юстиции подтвердили изданию эту информацию и отметили, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что коллекторские агентства смогут получить право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ.

Соответствующий документ стал итогом заседания рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности. В законопроекте предусмотрена отдельная статья по взысканию просроченной задолженности за ЖКХ с физических лиц.

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