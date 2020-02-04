Сингапур, , 09:02 — REGNUM Международная авиавыставка Singapore Airshow 2020 состоится несмотря на угрозу распространения коронавируса, об этом 4 февраля сообщает Reuters.

Тем не менее, как отмечают журналисты издания, встреча высокопоставленных лиц, связанных с авиастроительной отраслью была отменена.

Мероприятие в Сингапуре запланировано в период с 11 февраля по 16 февраля, однако из-за вспышки коронавируса в Китае авиавыставку едва не отменили.

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