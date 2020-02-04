Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM У 17 свердловчан, вернувшихся из Китая и имевших симптомы ОРВИ, не нашли коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отдельно обратили внимание на прибывших авиарейсом из КНР граждан РФ, у которых в первые 14 дней после возвращения на Родину появились симптомы ОРВИ. Таких оказалось 17 человек по состоянию на утро 4 февраля 2020 года.

«У всех исследования на коронавирус дали отрицательный результат», — сказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) усилили меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса в Китае. В здании аэропорта организовали двойной тепловизионный контроль для прибывающих из КНР пассажиров.

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