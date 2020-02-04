Пермь, , 08:57 — REGNUM В Перми суд вынес приговор директору частной компании. Глава фирмы признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, в 2014—2015 годах руководитель организации уклонился от уплаты налогов на сумму, превышающую 53 млн рублей. Коммерсант вносил в налоговые декларации ложную информацию.

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил бизнесмена к штрафу в 300 тыс. рублей. При вынесении вердикта судебная инстанция учла то, что глава компании признал вину и возместил ущерб.