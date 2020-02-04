Москва, , 08:56 — REGNUM В России отмечается рост заболевших гриппом и ОРВИ. По данным на 2 февраля превышение эпидпогорога зафиксировано в 23 субъектах РФ, неделей раннее — в 11 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Также отмечается рост заболевших ОРВИ и гриппом восьми центральных городах субъектов РФ. В основном болеют дети в возрасте 3−6 лет и 7−14 лет.

Отмечается, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию в целом по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от гриппа в РФ сделали 73,95 млн. человек (50,5% населения).

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