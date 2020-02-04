Владивосток, , 08:58 — REGNUM В Приморье наблюдается повышенный спрос на защитные медицинские маски, которые массово скупаются гражданами, обеспокоенными сообщениями о распространении коронавируса в соседнем Китае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В Приморье управление Росздравнадзора организовало работу «горячей линии», куда жители края могут сообщить о всех выявленных фактах необоснованного завышения цен на товары медицинского назначения.

«Мы принимаем сообщения от граждан, которые сталкиваются с фактами завышенной цены или отсутствием медицинских масок в аптеках, — рассказала замглавы территориального управления Росздравонадзора Татьяна Нестеренко.

Представитель Росздрава уверяет, что в Приморье имеется двухдневный запас этих медицинских изделий.

«Мелкие поставки осуществляются в край регулярно один раз в два дня. А вот крупная поставка медицинских масок, более 100 тысяч единиц, ожидается к 14 февраля», — рассказала Татьяна Нестеренко.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ажиотажа, вызванного коронавирусом, в Омске резко подорожали медицинские маски.