Донецк, , 08:58 — REGNUM 60% лиц, переданных ДНР в рамках обмена с Украиной, не прошли процедуру процессуальной очистки, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 4 февраля «Донецкое агентство новостей».

«Из того количества людей, которых мы получили в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года, 60% из них на сегодняшний день процессуально не очищены», — рассказала она.

В отношении данных лиц на Украине продолжаются следственные действия, и они находятся в розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Морозова заявила, что украинская сторона скрывает местонахождение 149 человек, задержанных спецслужбами в связи с гражданской войной в Донбассе.

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