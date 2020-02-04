Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в Нур-Султане не будут снимать из-за возможного ухудшения погодных условий. Об этом 4 февраля заявил журналистам глава комитета по чрезвычайным ситуация МВД Казахстана Владимир Беккер в правительстве.

По его совам, на 4−5 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение в Нур-Султане. Кроме того, на улицах столицы сохраняется большое количество снега.

Беккер добавил, что режим ЧС действует в настоящее время в Нур-Султане и двух районах Восточно-Казахстанской области. Синоптики Казахстана предсказывают снег 4−6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Нур-Султане был объявлен режим ЧС из-за усиления ветра и метелей. В школах города в течение нескольких дней были отменены занятия. Проблемы также возникли с авиасообщением в международном аэропорту Нур-Султана.

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