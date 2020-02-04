Москва, , 08:45 — REGNUM Большинство жителей России (74%) считают, что предыдущее правительств РФ, возглавляемого Дмитрием Медведевым, не добилось улучшения положения дел в стране. Таковы данные опроса «Левада-центра».

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С приходом нового правительства России во главе с Михаилом Мишустиным в улучшение ситуации в стране верят 38% граждан.

Не надеются на какие-либо изменения в лучшую сторону 46%, ждут ухудшения ситуации 9% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 15 января 2020 года принял отставку правительства РФ, возглавляемого Дмитрием Медведевым. Спустя некоторое время на эту должность был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

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