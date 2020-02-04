Париж, , 08:44 — REGNUM Метеорологическая служба во Франции Météo France отметила аномально высокие температуры, приближающиеся к 28 °C в некоторых департаментах на юге страны, передает BFM TV.

Новые температурные рекорды, не характерные для европейской зимы, были зафиксированы в понедельник, 3 февраля, особенно на юге Франции.

Согласно Météo France, в Биаррице температура воздуха достигла 26,4°C, рекорд в первую половину февраля. В Камбо-ле-Бен температура воздуха в тени выросла до 27,8°C. В Лионе в середине дня было зафиксировано не менее 20,5°C, побив рекорд в 18,8 °C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, температура воздуха во Франции прогреется до 23−26°C на юго-западе страны.

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