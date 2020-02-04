Гонконг, Китай, , 08:46 — REGNUM В Гонконге от коронавируса умер 39-летний мужчина. Об этом 4 февраля сообщает South China Morning Post.

В конце января мужчина вернулся в Гонконг из Уханя и обратился к медикам с подозрением на пневмонию. Он проходил курс лечения от коронавируса в больнице Принцессы Маргарет.

Руководство больницы подтвердило, что мужчина скончался во вторник утром после того, как его состояние резко ухудшилось.

Напомним, первый смертельный случай от болезни, вызванной коронавирусом, был зафиксирован 2 февраля на Филиппинах. По последним данным, коронавирус стал причиной смерти 427 человек.

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