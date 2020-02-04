Владивосток, , 08:41 — REGNUM По результатам обработки фотофактов за различные нарушения правил дорожного движения, за прошедшую неделю в Приморье возбуждено 20 541 дело об административном нарушении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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Сумма наложенных штрафов составила 8 млн 984 тыс. 300 рублей. В основном нарушители ПДД превышали установленную скорость (более 19 тысяч административных дел), нарушали правила остановки или стоянки, нарушали правила обгона, проезжали на запрещающий сигнал светофора.

Также за прошедшую неделю составлено 156 административных материалов за неуплату штрафов в установленные законодательством сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, новый кодекс об административных нарушениях предполагает кратное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения.