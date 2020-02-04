Амстердам, , 08:38 — REGNUM Голландские власти составили список, включающий в себя имена 300 беженцев, отмеченных в преступном поведении. По словам представителя Министерства юстиции и безопасности, регистрация данных лиц должна содействовать принятию в их отношение жёстких мер.

Согласно данным голландских властей, 1−2% беженцев совершают противоправные действия. Речь идёт, в частности, о магазинных кражах, кражей со взломом и оскорблении водителей общественного транспорта.

Регистрация позволит выявить, как часто занесённые в него лица нарушают закон, что поможет установить меру наказания.