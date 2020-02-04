Найроби, , 08:40 — REGNUM В Кении в возрасте 95 лет скончался второй президент страны Дэниэл Торойтич арап Мои, об этом 4 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Мои занимал пост главы государства дольше, чем кто-либо — 24 года. С 1978 года по 2002 года.

«С глубокой печалью я объявляю о кончине великого африканского государственного деятеля Дэниэла Торойтича арапа Мои, второго президента Кении», — заявил в комментарии журналистам агентства президент страны Ухуру Кениата.

Напомним, Мои родился 2 сентября 1924 года в деревне Кабрак. Прежде чем стать главой государства он прошел путь от скотовода до учителя.