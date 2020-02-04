Донецк, , 08:35 — REGNUM Власти ДНР разыскивают 149 человек, связанных с конфликтом в Донбассе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 3 февраля «Донецкое агентство новостей».

По её словам, украинские власти отказываются признавать факт задержания этих людей.

«На данный момент на территории Украины мы разыскиваем 149 сторонников республики. На сегодняшний день украинская сторона из этого списка не подтвердила нам ни одного человека», — рассказала Морозова.

Чиновник отметила, что розыск ведётся на основании заявлений, поступающих в аппарат омбудсмена.

Всего в списке пропавших без вести фигурирует около 500 человек. Морозова не исключает, что их также могли задержать украинские спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила организовать совместный с украинской стороной сеанс чтения Минских соглашений. Она отметила, что попытки Киева переписать Минские соглашения ни к чему не приведут.

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