Петропавловск-Камчатский, , 08:40 — REGNUM Хирург регионального сосудистого центра Камчатки Андрей Кубанов написал письмо губернатору Камчатки Владимиру Илюхину. В своем обращении врач, заведующий кабинетом рентгенохирургических методов диагностики и лечения, сообщил, что в больнице отсутствует специализированный инструментарий — системы защиты от дистальной эмболии. Фактически спасать пациентов в центре сегодня нечем.

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Письмо врача губернатору опубликовало ИА «Кам 24».

Хирург Андрей Кубанов "Таким образом, с сегодняшнего дня невозможно оказание помощи тем больным с острым нарушением мозгового кровообращения, которым необходима имплантация стентов в сонные артерии».

Хирург убежден, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут руководство краевой больницы и региональный минздрав.

Андрей Кубанов — ведущий на Камчатке специалист по эндоваскулярной хирургии. Он пытается что-то делать, спасать людей. Но отношение к нему со стороны руководства краевой больницы Кубанов называет «травлей».

Андрей Кубанов убежден: «травля» вызвана его принципиальной позицией в вопросах необоснованности трат бюджетных денег.

Хирург Андрей Кубанов «Например, в региональном сосудистом центре уже почти месяц простаивает дорогостоящая ангиограграфическая установка. Она стоит с декабря 2019 года. Работать мы на ней не можем: нет расходных материалов, нет дополнительного оборудования. И для этого было потрачено 70 млн бюджетных рублей? При этом в краевой инфекционной больнице нет рентгеноборудования, а переносная рентгенустановка стоит в 50 раз меньше! Сейчас больных с подозрением на опасную коронавирусную инфекцию обследуют в краевой больнице им. Лукашевского».

Как следует из письма врача, пациенты на Камчатке с 2017 года неоднократно оказывались в критических ситуациях, когда им не могли помочь из-за отсутствия специалистов и расходных материалов.

Хирург Андрей Кубанов «Не один больной умер в региональном сосудистом центре и за его пределами из-за неоказания либо некачественного оказания медпомощи. И сейчас ситуация повторяется».

Врач убежден: все это происходит из-за желания краевой больницы работать только с одним поставщиком. А все обращения к администрации заканчиваются конфликтом, но ситуация не меняется.

В обращении к губернатору Андрей Кубанов написал:

Хирург Андрей Кубанов «Может, мне вообще уволиться? А пациенты пусть умирают?»

Примечательно, что с 2017 года в отношении Андрея Кубанова дважды расследовали уголовные дела. Его пытались обвинить в оказании медицинских услуг ненадлежащего качества и использовании подложного документа. Однако в обоих случаях суд врача оправдал. Более того, судом было признано право врача на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование.

В минздраве Камчатского края не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в том самом региональном сосудистом центре разгорелся скандал: там из-за отсутствия расходных материалов скончался пациент с инфарктом, которого можно было бы спасти. На Камчатке пациенты вышли на стихийный митинг, требуя восстановления на работе врача-онколога. Суды на Камчатке неоднократно налагали многомиллионные штрафы на больницы и минздрав в связи с критическим вредом здоровью пациентов из-за ненадлежащего оказания медицинских услуг.