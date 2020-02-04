Оренбург, , 08:19 — REGNUM В Саракташском районе Оренбургской области задержан местный житель за организацию в принадлежащей ему бани наркопритона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируют систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По данным полиции, гражданин регулярно предоставлял баню наркоманам для потребления наркотиков. Фигуранту уголовного дела грозит до четырех лет лишения свободы.