Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Мужчина с повышенной температурой прибыл в Грузию из Китая через Доху. Об этом вечером 3 февраля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на неназванный источник.

По данным журналистов, у прибывшего в Грузию была зафиксирована температура 37,3°С. Его поместили в инфекционную больницу.

Источник агентства в медучреждении отметил, что повышенная температура еще не означает, что у пациента коронавирус, а в стационар он помещен, так как прибыл из Китая.

Стоит отметить, что в Гонконге сони врачей устроили забастовку. Они требуют от властей закрыть границу с остальным Китаем из-за распространения коронавируса.

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