Пермь, , 08:10 — REGNUM В аптеках Пермского края имеется достаточное количество масок и противовирусных препаратов. Сформирован необходимый запас, сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова в Instagram.

Она также отметила, что в первой декаде февраля, когда согласно прогнозу Роспотребнадзора в регион должна прийти эпидемия ОРВИ и гриппа, специалисты краевого минздрава совместно с представителями УФАС будут постоянно мониторить цены и количество противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в аптеках и оптовых фармацевтических организациях.

Согласно интернет-данным, сейчас в Пермском рае аптеки предлагают медицинские защитные маски (в упаковке три штуки) по цене от 30 рублей. Дефицита этих медизделий не наблюдается.

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