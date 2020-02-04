Артём, Приморский край, , 08:09 — REGNUM Организация, осуществлявшая организацию вертолётных экскурсий, прекратила свою деятельность по решению Артёмовского городского суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Как выяснилось в суде, ООО «Гранат», имеющее в своей собственности вертолёт Robinson R44, осуществляла вертолётные прогулки за плату, не имея на то соответствующей лицензии и не страхуя жизнь и здоровье пассажиров, что создавало предпосылки к лётным происшествиям, которые могли повлечь повреждение воздушного судна, объектов инфраструктуры, причинение ущерба здоровью пассажиров.

Транспортный прокурор обратился в суд, а Артёмовский городской суд запретил компании осуществлять подобную деятельность до момента устранения нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье авиакомпании в преддверии празднования 75-летия Победы, предлагают ветеранам бесплатные авиабилеты.