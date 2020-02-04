Красноярск, , 08:04 — REGNUM В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением. Как сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе УФСБ России по краю, врач совершил преступление коррупционной направленности.

Военные контрразведчики установили, что медработник за денежное вознаграждение — 50 тысяч рублей — согласился помочь в освобождении от военной службы по призыву жителю Красноярска, поставив ему ложный диагноз.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело. В 2019 году суд признал его виновным в получении взятки, назначив наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей. Также его лишили права заниматься врачебной деятельностью на три года. Медработник обжаловал этот приговор. 23 января 2020 года Красноярский краевой суд оставил приговор первой инстанции без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за взятку задержан преподаватель вуза.