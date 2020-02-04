Чита, , 07:58 — REGNUM Гражданин Китая, которого госпитализировали в Забайкалье из-за заражения коронавирусом, идёт на поправку, сообщила 4 февраля журналистам зампредседателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

«Заболевание протекает в лёгкой форме, тем не менее в медучреждении предприняты дополнительные меры безопасности», — сказала она.

Под наблюдением врачей также находятся родные заболевшего — жена и дочь. У них заболевания или ухудшения самочувствия не выявлено.

Ванчикова добавила, что новое заболевание требует длительного диагностирования и повторных анализов, поэтому гражданина Китая можно будет выписать из больницы подтверждённого отрицательного результата анализа.

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