Новосибирск, , 07:57 — REGNUM В Новосибирской области для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ полностью приостановлена работа одной малокомплектной общеобразовательной организации и одного детского сада. Частично приостановлена деятельность 20 школ (закрыто 35 классов) и 63 дошкольных образовательных учреждений, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью детского населения проводятся ограничительные мероприятия в детских организованных коллективах, а именно при отсутствии в классе, группе более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приказами руководителей образовательных организаций приостанавливается учебный процесс», — уточнили в управлении.

Эпидемическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в региона находится на контроле Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за пятую неделю 2020 года в Новосибирской области отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом — 18 541 случаев заболевания ОРВИ.

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