Челябинск, , 07:54 — REGNUM В Челябинске выявлено значительное превышение предельных концентраций вредных веществ. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

Наблюдения были проведены в период неблагоприятных для рассеивания примесей метеоусловий, 2−3 февраля. На контрольном посту в месте пересечения Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев было выявлено сильное превышение углеводородов. В 01:00 3 февраля предельная концентрация была превышена в 4,2 раза, а в 07:00 — в 3,9 раза.

В Магнитогорске оказалось превышено содержание взвешенных веществ (в 2,8 раза) и сероводорода (в 1,4 раза).