Пермь, , 07:51 — REGNUM В Пермском крае с 4 февраля начинают ограничивать посещения больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения. Такая мера связана со значительным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 27 января по 2 февраля рост заболеваемости в Прикамье по сравнению с предыдущей неделей составил 15,4%. Еженедельный пороговый уровень превышен на 28,6%. Согласно результатам лабораторного мониторинга, циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.

Роспотребнадзор рекомендовал приостанавливать образовательный процесс и посещение деть дошкольных групп в детских садах, где число заболевших превышает 20%. В ведомстве также подчеркнули, что на данный момент оснований для закрытия всех школ Перми на карантин нет.