Новосибирск, , 07:49 — REGNUM В Новосибирской области за пятую неделю 2020 года отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. В регионе зарегистрировано 18 541 случаев заболевания ОРВИ, сообщает новосибирской управление Роспотребнадзора.

В управлении уточнили, что также зарегистрированы единичные случаи заболевания гриппом, заболевшие не были привиты против гриппа.

«Обращаем внимание на то, что при первых признаках недомогания (на фоне повышения температуры — головная боль, боль или першение в горле, кашель, насморк, боль во всём теле) необходимо обратиться за медицинской помощью», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

У заболевших новосибирцев регистрируются вирусы парагриппа и единичные случаи вирусов гриппа A (H1N1)pdm09, В.