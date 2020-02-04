Магадан, Магаданская область, , 07:44 — REGNUM В Магадане сотрудник пожарно-спасательной части областного ГУ МЧС стал свидетелем грабежа, не растерялся и задержал грабителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

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Мужчина, ранее неоднократно судимый, совершил в Магадане грабёж, открыто похитив сумочку у 57-летней женщины. Неподалеку от места происшествия случайно находился 36-летний Илья Завьялов, мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС. Он услышал крики пострадавшей, догнал и задержал грабителя и удерживал его до прибытия полицейского наряда.

В отделе полиции выяснилось, что задержанный — ранее неоднократно судимый 19-летний местный житель, причастный к подобным преступлениям, совершённым за сутки до задержания. Теперь ему грозит наказание, предусмотренное санкцией статьи 161 УК РФ — до 4 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённое ограбление магазина в Крыму обернулось травмой для грабителя — он повредил ногу, выбивая дверь, после чего скрылся.