Гонконг, Китай, , 07:42 — REGNUM Медики Гонконга продолжили забастовку, требуя от властей полностью закрыть границу с материковым Китаем, сообщили 4 февраля местные органы здравоохранения.

Забастовка началась 3 февраля. В первый день её поддержали около 2,7 тыс. человек. Сегодня, по оценке ведомств, из-за отсутствия большого числа сотрудников на дежурстве была затронута работа служб скорой помощи в государственных больницах.

Организатором забастовки выступает новое профсоюзное объединение медработников (Hospital Authority Employees Alliance). Его активисты считают, что временный запрет на сообщение с материковым Китаем приведёт к тому, что медицинские службы Гонконга на справятся с разрастающейся эпидемией.

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