Оренбург, , 07:37 — REGNUM В Оренбургской области до сих пор остаётся закрытым для движения транспорта участок дороги Каменноозерное-Медногорск. Ограничительная мера действует до 10:00 местного времени (08:00 мск), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Напомним, со второй половины дня 3 февраля на территории Оренбуржья на ряде дорог ввели ограничения для движения всех видов транспорта. В ночь на 4 февраля движение возобновили на федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, а также федеральной трассе Р-240 Уфа-Оренбург. С 09−00 снято ограничение движения на дорогах Октябрьского района.

Добавим, ограничения действовали в связи ненастьем. В регионе была сильные метель и снегопад, что вызвало плохую видимость на трассах.

Между тем, согласно метеопрогнозу, на территории области 4 февраля сохранятся неблагоприятные погодные условия. Ожидается ветер (преимущественно на востоке), сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду, перепады температуры от положительных до отрицательных значений и ледяной дождь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье из-за ненастья закрывают трассы