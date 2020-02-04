Омск, , 07:31 — REGNUM В целом по Омской области ситуация с ОРВИ и гриппом спокойная, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Однако в Омске, по информации властей, показатели заболеваемости «растут», приближаясь к уровню эпидпорога в данный сезонный период.

Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора, за неделю с 27 января по 2 февраля в регионе показатель заболеваемости на 44,6% ниже уровня эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 35%.

Что касается Омска, здесь показатель заболеваемости на 12,5% выше уровня эпидпорога. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей — 28%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области против гриппа привито 958 945 человек. Это 49,3% от численности населения области.

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