Рига, , 07:27 — REGNUM Национальное Бюро Литвы по трансплантации сообщило, что в понедельник получило донорское сердце из Латвии, пишет портал tvnet.lv.

Сама возможность открылась после того, как в одной из клиник Латвии у пациента была констатирована смерть головного мозга. После получения разрешения от ближайших родственников был начат срочный процесс поиска рецепиента. В Латвии подходящего больного не нашлось и донорское сердце было предложено Литовским коллегам. Вертолёт Национальных вооружённых сил Литвы доставил медицинскую бригаду в Ригу и обратно. После обеда операция по трансплантации сердца состоялась в Литве. В 2019 году Латвия в этом формате уже пожертвовала Литве одно сердце и 6 донорских почек.