Новосибирск, , 07:27 — REGNUM С начала заявочной кампании по записи в 1-й класс в Новосибирской области подано почти 8 тысяч заявлений.

«Прием заявлений стартовал 1 февраля, уже записались 7 996 человек, и больше половины из них (4 132) — через Единый портал госуслуг», — сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По данным регионального министерства цифрового развития и связи, за первый час с момента начала записи портал принял 1 735 заявлений, большая часть направлена в первые 30 минут после открытия записи (1 558). Для сравнения: в 2019 году в первый час было подано 1 038 заявок.

По официальным данным, в 2020/2021 учебном году в Новосибирской области ожидается около 40 тыс. первоклассников.