Шанхай, Китай, , 07:21 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Шанхае возросло до 208 единиц после того, как за прошедшие сутки было подтверждено еще пять случаев, сообщает 4 февраля газета China Daily.

Один новый заболевший находится в критическом состоянии. Все пятеро являются жителями Шанхая. Заболевшим в Шанхае, включая тех, что были выявлены ранее, от 7 до 88 лет. Из 208 человек 71 прибыли в Шанхай из-за его пределов, а 129 — жители города.

Всего 116 случаев заражения связаны с недавним пребыванием или проживанием в Ухане — эпицентре эпидемии коронавируса. Еще 84 человека имели тесный контакт с теми, кто ездил в Ухань. В городе насчитывается 523 случая подозрения на заражение коронавирусом.