Рига, , 07:21 — REGNUM Латвийский Центр среды, геологии и метеорологи зафиксировал в январе среднюю температуру на 3,1 градус выше нормы, пишет портал tvnet.lv.

На 1,3 градуса показатели января 2020 превысили среднюю температуру самого тёплого до этого января 1989 года.

В течение всего месяца столбик термометра не опускался ниже — 6 С. Самая высокая температура + 10,3 С, была отмечена 15 января в Мерсрагсе. Всего за январь месяц в Латвии было побито 93 температурных рекорда. Метеорологи прогнозируют, что эта календарная зима станет самой тёплой за всю историю наблюдений, и в среднем будет выше на 2,9 С выше нормы. Прежний рекорд + 1С выше нормы был зафиксирован в 1924—1925 гг.