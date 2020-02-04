Саппоро, Япония, , 07:19 — REGNUM Ежегодный снежный фестиваль в Саппоро открылся в Японии, несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Kyodo.

«Японские туристы все же боятся массовых скоплений людей в этом году из-за возможности заразиться», — заявил член оргкомитета фестиваля.

Тем не менее, на фестивале в Саппоро в этом году было возведено 200 снежных скульптур, на которые могут полюбоваться жители и гости города. Однако посетителей фестиваля все же просят надеть маски, чтобы не допустить возможного распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии на карантин поместили круизный лайнер, на борту которого было зафиксировано заражение коронавирусом нового типа у одного из пассажиров. В настоящее время около 3500 человек, среди которых туристы и члены экипажа, проверяются сотрудниками японского минздрава.

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