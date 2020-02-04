Кемерово, , 07:17 — REGNUM Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин сообщил, что в регионе с подозрением на коронавирус госпитализированы пять человек.

«Сейчас под наблюдением специалистов находятся пять пациентов с признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирусную инфекцию (прибывшие из КНР или имевшие контакт с прибывшими из КНР). Диагноз у пациентов не подтвердился», — написал он в своём Instagram.⠀По словам Малина, для медицинских работников Кузбасса проведены ситуационные учения и обучающие семинары, в регионе разработан и внедрён алгоритм и план действий, актуальный для всех этапов оказания медицинской помощи. Из областного бюджета дополнительно направлены средства на приобретение одноразовых защитных костюмов, респираторов и дезинфекционных средств. Сумма выделенных средств не уточняется.