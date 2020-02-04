Пекин, , 07:13 — REGNUM Коронавирус 2019-nCoV, вспышка которого охватила все регионы КНР и ряд других стран, может жить в благоприятной среде на поверхностях может до 5 дней. Об этом рассказал представитель консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн в ходе пресс-конференции журналистам.

По словам эксперта, вирус чаще всего передается воздушно-капельным путем, распространяясь на расстояние один-два метра, когда зараженный чихает или кашляет. При этом воздушной среде вирус нежизнеспособен.

Он может передаваться и через прикосновение с твердой поверхностью, на которой инфекция легко оседает. В данном случае важно помнить о мытье рук, которое поможет избежать заражения через слизистые носа или глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля китайские медики обнаружили, что новый тип коронавируса может передаваться через пищеварительную систему. К такому выводу пришли специалисты Уханьского университета и Уханьского института вирусологии при академии наук КНР.

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