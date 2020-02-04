Омск, , 07:10 — REGNUM Никаких признаков заболеваний коронавирусом в Омской области нет. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков.

Докладывая 3 февраля об эпидемиологической обстановке в области, Вьюшков подчеркнул, что все медучреждения работают в штатном режиме.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, по словам Вьюшкова, опасений по поводу возможного подтверждения коронавируса в Омской области также нет.

Как сообщало ИА REGNUM, омичи в соцсетях пожаловались, что в аптеках якобы из-за коронавируса подорожали медицинские маски. Губернатор Александр Бурков поручил минздраву контролировать цены на маски.

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