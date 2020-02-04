Владивосток, , 07:06 — REGNUM В Приморье заработала горячая линия, на которую можно сообщать о фактах резкого роста цен на овощи в торговых сетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В случае поступления таких сигналов, нарушения антимонопольного законодательства будут проверятся краевым минпромторгом и УФАС. В настоящее время на рынке доля овощей, произведённых местными производителями, составляет около 50 процентов, остальной объём завозится из Китая. Сообщается, что на оптово-розничной российско-китайской базе «Дружба» запасов овощей «борщевого набора» хватит на два-три месяца.

«Килограмм приморского картофеля здесь стоит 22−25 рублей, лук — 23−25 рублей, капуста — 25−28 рублей, морковь — 30−35 рублей, свекла — 23−25 рублей. Повышения этих цен в ближайшее время не ожидается», — рассказал врио главы минпромторга Приморья Сергей Калитин.

Наиболее остро развивается ситуация с поставками огурцов, помидоров, сладкого перца и зелени. Как рассказал министр сельского хозяйства Андрей Бронц, приморские тепличные комбинаты «Лазурный» и «Грин Хаус» производят почти 2,8 тысячи тонн овощей в год.

«Этих объемов недостаточно, поэтому сейчас строится новый тепличный комбинат, первая очередь — 10 гектаров — будет запущена в 2020 году. Мощность предприятия на первом этапе составит 7,5 тысячи тонн овощей в год», — рассказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия открыла границу для китайских фур, гружённых овощами и другими продуктами.