Челябинск, , 06:56 — REGNUM В мэрию Челябинска поступило боле 200 жалоб граждан на ржавую воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В основном жалуется население Калининского и Курчатовского района. В остальных частях города недовольных меньше, отмечает вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема жёлтой воды стала актуальной в январе. Централизованные поставщики горячей и холодной воды при этом уверяют, что подают чистую воду, и считают, что она загрязняется во внутридомовых сетях.

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