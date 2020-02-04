Владивосток, , 06:48 — REGNUM В кампусе Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке, в специально подготовленном помещении на карантинном режиме находятся 10 граждан КНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВФУ.

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Одна сотрудница университета, приглашённый из Китая преподаватель института Конфуция, уже «отбыла» 14-дневный карантин и успешно выписалась без каких-либо признаков заболевания.

«Она первой, не задумываясь, согласилась прибыть в специально оборудованное здание, так как приехала в Россию из Китая 19.01.2020», — написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Медцентра ДВФУ Олег Пак.

Всего в ДВФУ обучается 1500 студентов из КНР, порядка 850 из них должны будут вернуться после каникул. Все они извещены, что возвращаться следует не ранее 1 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДВФУ объяснили ситуацию с переселением студентов из Китая в изолированное здание.