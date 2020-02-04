Москва, , 06:44 — REGNUM Рекомендации по профилактике онкологических заболеваний по случаю дня борьбы с раковыми заболеваниями дали специалисты Роспотребнадзора в памятке, опубликованной 4 февраля на сайте ведомства.

Прежде всего граждане должны соблюдать здоровый образ жизни и проходить регулярное обследование. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что риск заболевания раком можно снизить регулярной физической активностью, употреблением в пищу необходимого для организма количества фруктов и овощей, в которых содержатся полезные вещества. Кроме того, важно соблюдать режим сна и отказаться от вредных привычек.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули значение прививок против онкогенных вирусов, позволяющие нейтрализовать вред от проникших в организм вирусных частиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что уровень смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизилась с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения.

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