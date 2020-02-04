Екатеринбург, , 06:34 — REGNUM В Свердловской области резко поднялись цены на медицинские маски. При этом в некоторых аптеках их нет и когда завезут, сотрудники не знают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В одной из аптек фармацевт предложила упаковку из пяти масок за 75 рублей. То есть одна штука стоит 15 рублей. В летний период такие маски можно купить за пять-семь рублей.

Отметим, такое повышение — обычное дело для января-февраля. В это время на Урале традиционно идёт подъём заболеваемости острыми вирусными инфекциями. Возможно, на спрос повлияла и истерия вокруг коронавируса, но наверняка сказать сложно.