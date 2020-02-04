Сеул, , 06:27 — REGNUM В Южной Корее зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом нового типа по состоянию на 4 февраля, сообщает пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском минздраве.

Шестнадцатым выявленным больным оказалась 42-летняя гражданка Южной Кореи, которая 19 января вернулась из путешествия в Таиланд. Симптомы заболевания у нее начали проявляться с 25 января, однако врачи решились ее изолировать лишь 3 февраля. После проведенных анализов заражение коронавирусом подтвердилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Южной Корее зафиксировали 15-й случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Заражение обнаружили у 40-летней гражданки Китая.

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