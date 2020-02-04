Новосибирск, , 06:24 — REGNUM В Новосибирске старейший контактный зоопарк, который располагался на первом этаже ТЦ «Микрон» рядом с площадью Калинина, распродаёт питомцев. «Лесному посольству» пришлось закрыться после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными.

По словам директора Анны Дмитриевой, зоопарк распродаёт сухопутных и красноухих черепах, морских свинок, волнистых попугайчиков, белок Дегу. Как пишут «Новосибирские новости», белочек можно купить за 300 рублей, попугайчиков — за 500 рублей, черепах отдают бесплатно, главное — пристроить в добрые руки.

Контактный зоопарк «Лесное посольство» проработал более пяти лет, но с 1 января 2020 года вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, которым вводится запрет на размещение контактных зоопарков в жилых и административных зданиях, нахождение животных в кафе и ресторанах.